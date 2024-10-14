На Западе указали на «позорное решение» Германии по Украине

Меркурис: Германия опозорилась с поставками Украине старых танков Leopard 1

Поставки морально устаревших боевых танков Leopard 1 в интересах Украины выглядели унизительно, Берлин очень опозорился из-за того, что их пришлось так долго приводить в пригодное для эксплуатации состояние. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Немцы решили, что раз они не могут поставлять Украине Leopard 2, они будут поставлять Украине Leopard 1, снятые с хранения, а затем, что было еще большим унижением, оказалось, что они были не в очень хорошем состоянии, пришлось провести огромную работу, чтобы вернуть их в какое-то пригодное для эксплуатации состояние», — высказался Меркурис.

Он также напомнил, что относительно недавно Германия была крупнейшим поставщиком военной техники на Украину среди всех европейских стран, поэтому наличие подобных проблем говорит о том, что военные склады бундесвера тотально опустели.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия выделит 600 миллионов евро на военную помощь Украине. По словам политика, основной акцент в военной помощи Киеву Берлин будет делать на средствах противовоздушной обороны.