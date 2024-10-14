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16:55, 14 октября 2024Мир

Названа выгода для всего мира от инициативы Китая по Украине

Политолог Бордачев: мирный план КНР по Украине связан с безопасностью в Евразии

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Инициатива по урегулированию украинского конфликта, выдвинутая Китаем и Бразилией, связана с безопасностью не только на Украине, но и в западной части Евразии. Об этом заявил программный директор Международного дискуссионного клуба
«Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев, отвечая на вопрос «Ленты.ру».

«Данная инициатива интересна тем, что это, наверное, первая крупная идея Китая, Бразилии — стран, условно говоря, Глобального Юга, которая касается фундаментальной проблемы европейской безопасности. Речь, собственно, не идет о конкретно украинской истории, а в целом об устройстве безопасности в западной части Евразии», — отметил политолог на полях российско-китайской конференции клуба «Валдай» и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.

По его словам, Пекин, взяв на себя такую роль, пытается проявить себя на международном уровне в новом качестве. Тем самым он значительно отходит от традиции невмешательства в европейские дела. Для самих китайцев это большой прогресс, подчеркнул Бордачев.

Кроме того, инициатива КНР позволяет значительно расширить рамки дискуссии о том, как должна быть устроена европейская безопасность, если от нее зависит судьба окружающего мира. По мнению политолога, страны Запада не в восторге от этой идеи, поскольку их не устраивает, когда кто-то, кроме них, пытается продвигать новые крупные международные инициативы.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что мирный план Китая и Бразилии по политическому урегулированию конфликта на Украине поддерживают более 110 стран мира. Он добавил, что это отражает общие ожидания международного сообщества.

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      Лина Пивоварова
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