Орбан нашел способ надавить на ЕС для победы Трампа

Politico: Орбан поможет Трампу выиграть выборы и отказаться от помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нашел способ помочь кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу выиграть выборы, который заключается в отказе продолжать предоставлять Украине финансовую помощь. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Властям в Венгрии все равно, придется ли Европе платить больше. Для них имеет значение помощь Трампу», — передает издание слова европейского дипломата, пожелавшего остаться анонимным.

Авторы материала пояснили, что пока все остальные лидеры Европейского союза (ЕС) поддерживают продление санкций против России до 36 месяцев, как того требуют США, «Орбан отказывается». Из-за его действий в ЕС отсутствует консенсус по этому вопросу, поэтому Вашингтон «вряд ли будет принимать существенное участие» в поддержке санкций и помощи Украине.

Таким образом, если Трамп выиграет выборы, то он сможет увернуться от кредита в размере 50 миллиардов долларов, который США, ЕС и лидеры G7 предложили Киеву. И тогда это позволит республиканцу утверждать перед своими сторонниками, что он не намерен предоставлять финансовую помощь Украине.

16 июля Орбан заявил, что Трамп планирует принудить Украину к переговорам с Россией в случае, если будет вновь избран на должность главы государства.