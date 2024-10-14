Орбан нашел способ помочь Трампу через конфликт на Украине

Politico: Орбан хочет помочь Трампу уйти от предоставления кредита Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет помочь кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу уйти от предоставления кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Он придумал способ, как позволить Трампу, если он успешно попадет в Белый дом на второй срок в ноябре, вывернуться из кредита, который США, Европейский союз и лидеры G7 предложили Украине для поддержки», — отмечается в материале издания.

Как отмечают авторы материала, подобный шаг позволит Трампу подтвердить избирателям свое предвыборное обещание сократить помощь Киеву.

16 июля Орбан заявил, что Трамп планирует принудить Украину к переговорам с Россией в случае, если будет вновь избран на должность главы государства. При этом премьер Венгрии подчеркнул, что у политика есть «хорошо проработанные планы» для начала мирного процесса. Он также добавил, что в этой ситуации странам Европейского союза (ЕС) необходимо восстановить прямые дипломатические контакты с Россией, чтобы способствовать мирному урегулированию на Украине.