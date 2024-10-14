Осужденные за попытку подрыва здания ФСБ в Москве не смогли обжаловать приговор

Приговор по делу о попытке подрыва здания ФСБ на Лубянке в Москве вступил в силу

Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор в отношении шестерых членов международной «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в России террористическая организация), которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

В документе отмечается, что апелляционные жалобы осужденных и их защитников отклонили.

В декабре 2023 года Второй Западный окружной военный суд дал от 16 до 22 лет боевикам ИГ за попытку подрыва здания ФСБ. Уточнялось, что первые четыре-шесть лет они будут отбывать наказание в тюрьме, оставшиеся сроки — в колонии строгого режима.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания фигурантам дела были назначены штрафы от 600 тысяч до одного миллиона рублей.