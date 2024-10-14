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11:17, 14 октября 2024Мир

Польша захотела создать минные поля на границе

TVP: Польша создаст минные поля на восточной границе страны

Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wy / Reuters

Власти Польши намерены создать минные поля на восточной границе страны в рамках реализации проекта «Восточный щит». Об этом сообщает TVP.

«14 октября на полигоне в Ожише начнутся военные учения, также на место их проведения прибудет премьер-министр Польши Дональд Туск. Мероприятия связаны с тестированием некоторых элементов "Восточного щита"», — передает телеканал.

Сообщается, что учения будут включать в себя «установление бетонных ежей, противотанковых рвов и минных полей».

4 октября заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик заявил, что Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе. Завершение строительства планируется в 2028 году. Кроме того, Варшава намерена возвести элементы фортификации протяженностью около 800 километров. Все это обойдется в сумму около 2,6 миллиарда долларов.

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      Дарья Устьянцева
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