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16:09, 14 октября 2024Силовые структуры

Получившего удар от блогера Литвина болельщика арестовали за мелкое хулиганство

В Москве суд арестовал болельщика Плынина, получившего удар от блогера Литвина

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кузьминский районный суд Москвы арестовал на 13 суток болельщика Сергея Плынина, который получил удар от блогера Михаила Литвина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

По данным РИА Новости, Плынин является «заряжающим» трибуны армейцев.

Ранее сообщалось, что Литвина арестовали на 13 суток за нападение на болельщика во время матча. Блогер подбежал к трибуне, на которой находился рэпер и владелец СКА Баста (Василий Вакуленко), и ударил одного из фанатов.

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      Артем Соколов
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