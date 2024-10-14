Предлагаемые зарплаты в одном регионе России выросли на 25 процентов

Предлагаемые зарплаты в Татарстане выросли на 25 процентов за год

Предлагаемые заработные платы для соискателей в Татарстане выросли на 25 процентов за год. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на исследование hh.ru.

Этот показатель в сентябре 2024 года в среднем составил 67,7 тысячи рублей. Отмечается, что за первый месяц осени работодатели из этого российского региона открыли свыше 43,7 тысячи вакансий. Это на два процента больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Специалисты также подчеркнули, что в начале 2024 года ожидаемый и предлагаемый уровень зарплат в регионе был одинаков, а именно 60 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года госслужащим в Татарстане повысят зарплаты. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.