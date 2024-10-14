Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:00, 14 октября 2024Бывший СССР

Пришедшее в Одессу судно с оружием второй раз попало под удар «Искандера»

Перевозившее оружие судно Optima второй раз попало под удар «Искандера» в Одессе

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Судно Optima, пришедшее с оружием в Одессу под флагом Палау, второй раз попало под удар российской ракеты. Об этом сообщил Telegram-канал «Русское оружие».

Отмечается, что удар по доставленным на судне боеприпасам и военной технике нанесли при помощи баллистическая ракеты комплекса «Искандер». В сообщении также говорится, что от взрыва также пострадало судно, перевозившее оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным канала, ранее судно уже попадало под удар «Искандера» во время разгрузки в Одессе. Сообщается, что судно непрерывно курсирует между Украиной и портами Румынии, доставляя военные грузы.

Минобороны России сообщало об ударе по судну со снарядами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Одессы 6 октября. Взрыв произошел в момент разгрузки контейнеровоза в порту Южный в Одесской области.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Понимал каждой клеточкой организма, что будет много горя». Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО

      Москвичам рассказали о погоде на выходные

      Шансы Польши обойтись без российского газа оценили

      Исполнитель роли Человека-паука расстался с девушкой

      Продажи iPhone 16 запретят в Индонезии

      Арестованному в России французу запросили более трех лет колонии

      Милонов предложил снижать ставку по ипотеке за каждого ребенка

      Депутат Госдумы рассказал о «нелепой и абсурдной» ситуации с якобы пленными бойцами СВО

      Посланник Папы Римского по Украине прибыл в Москву

      Беспилотник ракетным ударом уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше