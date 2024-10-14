Пришедшее в Одессу судно с оружием второй раз попало под удар «Искандера»

Перевозившее оружие судно Optima второй раз попало под удар «Искандера» в Одессе

Судно Optima, пришедшее с оружием в Одессу под флагом Палау, второй раз попало под удар российской ракеты. Об этом сообщил Telegram-канал «Русское оружие».

Отмечается, что удар по доставленным на судне боеприпасам и военной технике нанесли при помощи баллистическая ракеты комплекса «Искандер». В сообщении также говорится, что от взрыва также пострадало судно, перевозившее оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным канала, ранее судно уже попадало под удар «Искандера» во время разгрузки в Одессе. Сообщается, что судно непрерывно курсирует между Украиной и портами Румынии, доставляя военные грузы.

Минобороны России сообщало об ударе по судну со снарядами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Одессы 6 октября. Взрыв произошел в момент разгрузки контейнеровоза в порту Южный в Одесской области.