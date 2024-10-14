Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:55, 14 октября 2024Экономика

Расходы Чехии на нефть и газ из России превзошли расходы на помощь Украине

CSD: Чехия потратила на нефть и газ из РФ в 5 раз больше, чем на помощь Украине

Фото: Reuters Photographer

Чехия с начала специальной военной операции на Украине потратила на закупку российской нефти и газа более чем в пять раз больше средств, чем на помощь Украине. Об этом сообщили аналитики из европейского Центра по изучению демократии (CSD).

Уточняется, что расходы на сырье из России составили 7 миллиардов евро, а на помощь Украине — 1,29 миллиарда евро. Аналитики подчеркнули, что импорт нефти Чехией принес Москве более 2,3 миллиарда евро налоговых поступлений.

Ранее сообщалось, что Лондон захотел обсудить со странами G7 эффективность потолка цен на нефть из России и варианты его пересмотра из-за изменений в мировой экономике.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил, что Россия пятые сутки прорывает оборону под Курском. Он признал тяжелое положение ВСУ

      Боррель заявил о тщетности попыток принудить Россию к перемирию военным путем

      Дочь Навального устроилась на работу волонтером в штаб Камалы Харрис

      Названы неожиданные вызывающие засор канализации предметы

      Против P. Diddy подали новые иски по обвинениям в изнасилованиях

      ВСУ попытались совершить атаку дроном на российский регион

      Известный режиссер высказалась об отличии москвичей от жителей других городов

      «Динамо» разгромило «Спартак» в дерби в КХЛ

      Расходы Чехии на нефть и газ из России превзошли расходы на помощь Украине

      Из здания автовокзала в российском городе эвакуировали людей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше