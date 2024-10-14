Расходы Чехии на нефть и газ из России превзошли расходы на помощь Украине

CSD: Чехия потратила на нефть и газ из РФ в 5 раз больше, чем на помощь Украине

Чехия с начала специальной военной операции на Украине потратила на закупку российской нефти и газа более чем в пять раз больше средств, чем на помощь Украине. Об этом сообщили аналитики из европейского Центра по изучению демократии (CSD).

Уточняется, что расходы на сырье из России составили 7 миллиардов евро, а на помощь Украине — 1,29 миллиарда евро. Аналитики подчеркнули, что импорт нефти Чехией принес Москве более 2,3 миллиарда евро налоговых поступлений.

Ранее сообщалось, что Лондон захотел обсудить со странами G7 эффективность потолка цен на нефть из России и варианты его пересмотра из-за изменений в мировой экономике.