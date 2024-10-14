Раскрыта причина ссоры Николь Кидман и Сальмы Хайек на модном показе

Эксперт по языку тела Джеймс: Хайек нарушила этикет, прикоснувшись к Кидман

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла причину ссоры актрис Николь Кидман и Сальмы Хайек на модном показе бренда Balenciaga в рамках Недели моды в Париже. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

По мнению Джеймс, напряженная ситуация между знаменитости возникла из-за нарушения этикета. Специалист объяснила, что со стороны Хайек было невежливо прикасаться к коллеге, заставляя ее повернуться к папарацци.

«Николь отталкивает руку Сальмы. Ее прикосновение нарушает некий молчаливый этикет, который говорит за Николь "я сама выберу, когда и куда мне идти"», — отметила собеседница портала.

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