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13:15, 14 октября 2024Культура

Раскрыты впечатления солиста группы «Руки Вверх!» от поездки в московском метро

Певец Сергей Жуков радовался как ребенок во время поездки в московском метро

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Генеральный директор Руки ВВерх Production, сценарист Вадим Бакунев рассказал о поездках певца Сергея Жукова в московском метро. Впечатления музыканта от столичной подземки он раскрыл в беседе с Пятым каналом.

По словам Бакунева, в 2024 году солист группы «Руки Вверх!» дважды воспользовался подземкой, чтобы избежать пробок. Зимой артиста никто не узнал, так как лицо его скрывали капюшон и маска.

«Он радовался как ребенок. Он увидел, что в метро уже не надо расплачиваться монетками. Обалдел от того, какие классные поезда. Самое удивительное — это подземные переходы на Пушкинской, где продается все. Он был удивлен, что все продавалось по три тысячи рублей», — вспомнил Бакунев, уточнив, что это был хороший опыт.

Второй раз Жуков спустился в подземку летом, чтобы успеть на празднование своего дня рождения. «Мы когда зашли, все сидели, опустив головы. Один мужчина узнал, подошел. Я ему сказал: "Иди отсюда, не подходи к нам, потому что ты сейчас начнешь, все начнут"», — отметил Бакунев. Такова цена популярности, добавил он.

Ранее солист группы «Руки Вверх!» рассказал о проблемах со здоровьем. Он признался, что из-за болезни остался без пупка.

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