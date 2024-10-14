Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:13, 14 октября 2024Экономика

Россиян призвали опасаться бытовой химии

Профессор Успенская: бытовая химия опасна при вдыхании и попадании на кожу

Фото: Shutterstock / Fotodom

Домашние чистящие средства могут быть опасны для здоровья. Об этом в разговоре с «Известиями» россиянам напомнили эксперты.

Например, опасно средство для прочистки труб, которое при попадании внутрь может вызвать химический ожог внутренних органов, рассказал доцент научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Тимофей Мосеев. Марганцовка является сильным окислителем — она может навредить даже при простом вдыхании.

К потенциально отравляющим средствам бытовой химии относятся чистящие средства для кухни и ванной, многие из которых содержат сильные кислоты или щелочи, хлорсодержащие смеси, рассказала доктор фармакологических наук, профессор кафедры фармацевтической и токсикологической химии медицинского института РУДН Елена Успенская. Они опасны даже при попадании на кожу или вдыхании.

Эксперт перечислила вредные вещества, которые содержит бытовая химия. Так, средства для мытья окон и стекол содержат аммиак (опасен при вдыхании в больших количествах). Моющие средства для посудомоечных и стиральных машин также содержат активные химические вещества, способные вызвать раздражение дыхательных путей и кожи.

При попадании на кожу средство необходимо как можно скорее смыть водой и нейтрализовать, исходя из природы агента. Кислоту следует нейтрализовать щелочью и наоборот. В случае попадания капель в глаза необходимо промыть их водой или двухпроцентным раствором натрия гидрокарбоната (содой), посоветовала эксперт.

Ранее специалисты назвали домохозяйкам способы отмыть раковину от известкового налета без бытовой химии. Сделать это удастся с помощью уксуса и соли. Рекомендуется 100 миллилитров столового уксуса смешать с 50 граммами соли, нагреть в микроволновой печи до температуры около 70 градусов, затем вымыть мойку полученным раствором.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Представлены доказательства присутствия солдат США в Курской области

      Товарооборот России и Китая вырос

      В России правление Зеленского сравнили с антиутопией

      ЕС введет санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет в Россию

      Боррель заявил о расколе в ЕС по одной причине

      В Германии заявили об изменении отношения Запада к Зеленскому

      Дешевые очки дополненной реальности Apple оценили

      В Липецке после расправы над подростком возбудили уголовное дело

      Россиянина осудят за попытку застрелить из ружья бывшую возлюбленную и ее сожителя

      В Петербурге мужчина избил участника СВО и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше