Российский подросток нашел части гранат, оставил их себе и попал под суд

В Ингушетии осудят подростка, который нашел части гранат и оставил себе

В Ингушетии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, который нашел корпус боевой ручной гранаты и взрыватель ручной гранаты и оставил их себе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Подросток проходит обвиняемым по статье 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств»). Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 23 августа фигурант нашел на окраине села взрывные устройства и отнес их домой. 24 августа сотрудники ФСБ изъяли их у обвиняемого.

Ранее в Новосибирской области суд приговорил к шести годам и двум месяцам колонии особого режима местного жителя, который нашел пакет с самодельным взрывным устройством (СВУ) и электродетонатором и стал хранить находку в заброшенном доме.