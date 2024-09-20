Мужчина нашел взрывчатку в российском селе и получил шесть лет колонии

Суд под Новосибирском приговорил к 6 годам мужчину за найденное им в селе СВУ

В Новосибирской области вынесен приговор мужчине за найденную и присвоенную им взрывчатку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в августе 2023 года 39-летний житель Коченевского района, находясь на участке в селе Крутологово, нашел пакет с самодельным взрывным устройством (СВУ) и электродетонатором. Вместо обращения в правоохранительные органы, он забрал находку себе и хранил ее в заброшенном доме.

Суд признал мужчину виновным по статье 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Его приговорили к шести годам и двум месяцам колонии особого режима, а также штрафу в размере пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что у россиянина в гараже нашли крупный схрон с оружием.