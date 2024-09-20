Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:38, 20 сентября 2024Силовые структуры

Мужчина нашел взрывчатку в российском селе и получил шесть лет колонии

Суд под Новосибирском приговорил к 6 годам мужчину за найденное им в селе СВУ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирской области вынесен приговор мужчине за найденную и присвоенную им взрывчатку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в августе 2023 года 39-летний житель Коченевского района, находясь на участке в селе Крутологово, нашел пакет с самодельным взрывным устройством (СВУ) и электродетонатором. Вместо обращения в правоохранительные органы, он забрал находку себе и хранил ее в заброшенном доме.

Суд признал мужчину виновным по статье 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Его приговорили к шести годам и двум месяцам колонии особого режима, а также штрафу в размере пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что у россиянина в гараже нашли крупный схрон с оружием.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Четырех российских военных осудят за расправу над ополченцем Техасом

      В доме у российского чиновника обнаружен арсенал XIX века

      ВСУ использовали 18-летних для прикрытия отступления опытных соединений

      Захарова призвала Молдавию воздержаться от вовлечения в украинский конфликт

      В МИД России высказались о встрече Лаврова и Блинкена

      Находившегося в международном розыске россиянина экстрадировали из Греции

      Поджигателей авто украинских военных превратят в «бесплатных рабов»

      Певица Слава и Филипп Киркоров помирились после связанного с хирургом Хайдаровым скандала

      В России рассказали о подвергающейся гонениям семье Виктора Ана в Южной Корее

      Российские бойцы применили пушку-пулемет в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше