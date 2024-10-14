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15:19, 14 октября 2024Экономика

Шансы Польши обойтись без российского газа оценили

Money.pl: без поставок из России СПГ в Польше подорожает на 10-20 процентов

Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

Польша столкнется с ростом цен на сжиженный природный газ (СПГ), после того как окончательно перестанет покупать его у России. Об этом заявил генеральный директор Польской организации сжиженного газа (ПОСП) Бартош Квятковский. Его цитирует издание money.pl.

По его словам, 20 декабря Польша прекратит приобретать российский СПГ. После этого цены на данный энергоноситель могут вырасти на 10-20 процентов.

Квятковский подчеркнул, что процесс уже начался. С июля доля российского газа в поставках в Польшу начала падать. Одновременно с этим стал расти импорт из Норвегии и США. Последние в настоящее время производят около 100 миллионов тонн сжиженного нефтяного газа в год. По словам Квятковского, это примерно в восемь раз больше, чем Россия. Однако основной проблемой является импорт и разгрузка американского газа.

Ранее статистическая служба США выяснила, что у Соединенных Штатов упали доходы от экспорта СПГ в Европейский союз. В августе 2024 года США смогли заработать на его продаже минимальную с осени 2021 года сумму.

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