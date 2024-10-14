СК завершил расследование дела о мошенничестве в российской школе на миллионы рублей

В Петербурге завершили расследование дела о мошенничестве в школе на 25 млн руб.

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование дела о мошенничестве в школе на сумму более 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, в период с 2009 по 2023 годы директор школы, заместитель директора, специалист по кадрам и заместитель Администрации Калининского района Санкт-Петербурга договорились фиктивно трудоустраивать в учебное заведение людей, которые фактически не будут исполнять свои обязанности, и получать начисленную за них заработную плату.

Таким образом фигуранты устроили шесть человек, в результате их действий, бюджету общеобразовательного учреждения причинен ущерб на сумму не менее 25 миллионов рублей.

Фигурантам предъявлено обвинение по статьям 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Для возмещения ущерба на их имущество наложен арест на сумму не менее 37,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в мошенничестве экс-директор НПА «Пеленгатор» помещен под домашний арест.