Собранный после разлива нефти мусор в российском регионе уплыл обратно в море

В Туапсинском районе Краснодарского края мешки с испачканной нефтью галькой уплыли обратно в море. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
После разлива нефти горючее топливо попало в воду возле села Шепси. Экстренные службы собрали камни в мешки и оставили их на берегу. Во время шторма мешки с галькой унесло в море.
Разлив нефти произошел на пляже и в море возле Шепси на территории 700 квадратных метров 8 октября. Очевидцы наблюдали пятна нефти на участке Гизель-Дере — Южный.
Ранее у границ Германии в Балтийском море загорелся немецкий танкер с нефтью и химикатами Annika.