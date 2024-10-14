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14:36, 14 октября 2024Экономика

Собранный после разлива нефти мусор в российском регионе уплыл обратно в море

В Туапсинском районе мешки с загрязненной нефтью галькой уплыли в море

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

В Туапсинском районе Краснодарского края мешки с испачканной нефтью галькой уплыли обратно в море. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

После разлива нефти горючее топливо попало в воду возле села Шепси. Экстренные службы собрали камни в мешки и оставили их на берегу. Во время шторма мешки с галькой унесло в море.

Разлив нефти произошел на пляже и в море возле Шепси на территории 700 квадратных метров 8 октября. Очевидцы наблюдали пятна нефти на участке Гизель-Дере — Южный.

Ранее у границ Германии в Балтийском море загорелся немецкий танкер с нефтью и химикатами Annika.

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      Мария Черкасова
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