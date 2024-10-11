Танкер с нефтью и химикатами загорелся в Балтийском море

Немецкий танкер с нефтью и химикатами Annika загорелся в Балтийском море у границ Германии. Об этом сообщает Германское общество по спасению потерпевших крушение.
Инцидент произошел рядом с городом Кюлунгсборн около 10:00 мск. В машинном отделении 73-метрового танкера, который перевозил 800 кубических метров тяжелой нефти, случился пожар. Семь членов экипажа были эвакуированы.
По данным радио Ostseewelle, пока загрязнения воды не произошло. В ликвидации огня задействованы аварийные буксиры, вертолеты и другая спецтехника.
Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле произошел крупный разлив нефти. Значительное количество углеводородов попало в Карибское море.