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14:47, 14 октября 2024Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России превысила 23 процента

РБК: средняя ставка по ипотеке на новостройки в России превысила 23 процента

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Средняя ставка по ипотеке на квартиры на первичном рынке в России впервые превысила 23 процента. Об этом со ссылкой на данные еженедельного отчета Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), основанного на рыночных ставках предложения топ-20 банков по выдаче жилищных кредитов, сообщает РБК.

Уточняется, что за неделю с 7 по 13 октября средняя ставка на новые квартиры поднялась на 0,75 процентного пункта, достигнув 23,08 процента. Что касается рынка «вторички», то на нем рост ставок остановился, показатель составил 22,34 процента. Между тем оба параметра находятся на небывало высоких значениях с 2018 года, судя по информации об уровне средневзвешенных ставок, ретроспективно представленной ЦБ. В предыдущий раз такой рекорд фиксировался в сентябре этого же года — тогда показатель превысил 21 процент.

Ставки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) остались на том же уровне. Средняя ставка на покупку готового дома находится на уровне в 22,62 процента, а на строительство дома — 23,01 процента.

Ранее в октябре директор департамента банковского регулирования и аналитики Центрального банка (ЦБ) Александр Данилов заявил, что доступность ипотеки в РФ снизилась настолько, что недалеко до ситуации, когда долги по ней можно будет получать в наследство.

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      Полина Кислицына
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