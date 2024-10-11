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19:44, 11 октября 2024Экономика

Россиян припугнули получением ипотеки по наследству

В ЦБ заявили, что скоро долги по ипотеке можно будет получать в наследство
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Доступность ипотеки в РФ снизилась настолько, что недалеко до ситуации, когда долги по ней можно будет получать в наследство. Этим россиян припугнул директор департамента банковского регулирования и аналитики Центрального банка (ЦБ) Александр Данилов на конференции Сбербанка «Время изменений: новая реальность», его слова приводит РБК.

Представитель регулятора отметил, что сроки ипотеки выросли настолько, что кредит можно оформить более чем на 30 лет. «Есть предложения — на 35 лет. Скоро мы дойдем до того, что не только квартиры будем завещать, но и ипотечные долги», — считает он. Данилов также указал на то, что из-за выросших цен на жилье гражданам приходится покупать квартиры меньшей площади. «Есть фигура речи: куплю квартиру, чтобы было куда бросить шляпу. Но скоро это надо будет воспринимать буквально, потому что кроме шляпы туда ничего не поместится, это вот эти все наши студии», — заключил Данилов.

В ЦБ подчеркнули, что, несмотря на четыре года действия льготной ипотеки, доступность жилья для россиян упала до «абсолютного дна» за последние 10 лет. По сравнению с 2014 годом покупатель с медианным доходом может себе позволить себе купить квартиру в новостройке площадью на 6 квадратных метров меньше, а на «вторичке» — на 9. В среднем метраж доступного жилья для такого гражданина сейчас составляет 25,8 «квадрата».

Ранее в этот же день стало известно, что более половины (52 процента) россиян, имевших ипотеку, погасили ее досрочно.

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      Полина Кислицына
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