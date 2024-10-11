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11:53, 11 октября 2024Экономика

Россияне оценили свои успехи в досрочном погашении ипотеки

Level Group: каждый второй ипотечник в России гасит кредит досрочно

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Каждый второй россиянин (52 процента) гасит ипотеку досрочно. Как быстро соотечественникам удается закрыть жилищный кредит, выяснила девелоперская компания Level Group. Результатами исследования делится «Газета.Ru».

Большинство опрошенных, если гасят ипотеку преждевременно, то делают это спустя треть срока — в этом призналось 29 процентов россиян. Меньше половины изначально отведенного срока на закрытие кредита уходит у 10 процентов граждан, чуть более половины требуется 12 процентам участников опроса. Ровно в срок расплатились с банком 48 процентов опрошенных.

В своих силах закрыть ипотеку не были уверены 70 процентов граждан. Планировали и были уверены, что закроют кредит раньше срока — 13 процентов, а 10 процентов рассказали, что хоть и не планировали заранее, приложили к этому все старания. Случайному стечению обстоятельств своим успехом обязаны 6 процентов россиян.

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Участники исследования назвали и причины, позволившие досрочно погасить ипотеку. Для 17 процентов решением стали постоянные накопления — на выплату кредита они откладывали любые свободные деньги. 16 процентов ипотечников поддержали родители, 15 процентов — выручило наследство, а 10 процентов — признались, что стали зарабатывать больше уже после оформления ссуды. Для 30 процентов опрошенных выходом из ситуации стала продажа старой квартиры — на выручку от сделки им удалось досрочно закрыть кредит.

Ранее брокеры дали россиянам советы по досрочному погашению ипотеки. С экономической точки зрения предпочтительнее сокращать срок кредита — таким образом, переплата будет минимальной. Также специалисты рекомендуют хранить в банке сумму размером в 2-6 ежемесячных платежей в качестве финансовой подушки на время погашения кредита.

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      Виктория Клабукова
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