Россиянам назвали способы досрочно погасить ипотеку

Эксперт Ракута посоветовал не вкладывать в досрочное погашение все деньги

Россиянам, желающим досрочно погасить ипотеку, не следует вкладывать в это все свободные деньги. Такой способ в беседе с «Вечерней Москвой» назвал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

В первую очередь он посоветовал внимательно читать условия досрочного погашения займа. По его словам, возможны два варианта: уменьшение ежемесячного платежа, а также сокращение срока кредита и внесение досрочной суммы. С экономической точки зрения выгоден второй вариант, поскольку при нем уменьшается переплата за ипотеку, уточнил Ракута.

Он также порекомендовал сформировать финансовую подушку в размере 2-6 ежемесячных платежей и хранить ее на депозите — для подстраховки на случай, если с доходом что-то произойдет.

Финансовый консультант и экономист Наталья Колбасина, в свою очередь, рекомендовала рассчитать в цифрах, насколько выгодным будет досрочное погашение ипотеки, и напомнила о возможности рефинансирования ипотеки. Она пояснила, что в этом случае россиянин оформляет новый кредит, но на более выгодных условиях. При этом рефинансировать ипотеку целесообразно, если это поможет снизить ставку не менее чем на 1,5-2 процента.

Колбасина добавила, что при рефинансировании кредита на ранних сроках можно снизить переплату по процентам. Если же прошло уже больше половины срока либо заемщик погасил более 50 процентов долга, рефинансирование ипотеки может быть нецелесообразным.

Кроме того, считает экономист, еще до приобретения ипотечного займа следует оценить свои финансовые возможности. Например, стоит подумать, целесообразно ли брать заем, если на погашение будет уходить более 30 процентов доходов семьи.

Ранее стало известно, что в Якутии оказалась наименьшая средняя ставка по выданной в 2023 году ипотеке. Она составила 6,06 процента. Также низкие ставки оказались в Амурской области (6,32 процента), Приморском крае (6,58 процента), Сахалинской области (6,84 процента) и Республике Бурятия (6,88 процента).