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14:32, 16 июня 2024Силовые структуры

Экс-сотрудник ФСИН указал на нарушения инструкций сотрудников ростовского СИЗО

Экс-сотрудник ФСИН Завертнев: в Ростовском СИЗО не проверяли решетки на окнах

Кадр: Соцсети / Ruptly

В Ростовском СИЗО-1 не соблюдались инструкции при проверках камер, считает адвокат, майор в отставке, экс-сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виталий Завертнев. В разговоре с «Лентой.ру» он указал на возможные нарушения.

Все инструкции написаны настолько правильно и хорошо, используя опыт прошлых лет, десятилетий, что, если их не нарушать, никогда ничего не произойдет. Если такое произошло, то это нарушение каких-то инструкций

Виталий Завертневэкс-сотрудник ФСИН

«Решетки [на окнах] не проверялись дежурной сменой. Есть отсекающая решетка, которая проверяется дежурной сменой. Есть киянки — специальные большие деревянные молотки, которыми бьют по решетке при проверке. Раньше это было обязательно и сейчас, я думаю, обязательно. Берется киянка, наносятся удары по решетке каждый раз при проверке, чтобы понять, целая она или нет. Если это произошло, значит решетку не проверяли. А распилить ее быстро нельзя, значит, на это ушло какое-то время. Я думаю, служебная проверка все это покажет. Наверняка дежурная смена, которая принимала дежурство, не делала это», — поделился мнением он.

Специалист также отметил, что в СИЗО должно быть определенное количество подготовленных сотрудников соразмерно числу заключенных, чтобы дать отпор в случае бунта или принять меры при попытке побега.

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16 июня шестеро заключенных в СИЗО-1 Ростова-на-Дону сбежали из камер и взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Они выбили решетки и спустились по самодельным канатам. Преступники требовали предоставить им автомобиль и дать возможность беспрепятственно скрыться. Трое злоумышленников проходили по делу о подготовке теракта и рассказывали о своей причастности к «Исламскому государству» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Спустя несколько часов силовики начали штурм. По информации ФСИН, преступников ликвидировали, а заложников освободили.

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