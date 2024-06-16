Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Венгрия
1:3
Завершен
Швейцария
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 1-й тур
Испания
3:0
Завершен
Хорватия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 1-й тур
Италия
2:1
Завершен
Албания
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 1-й тур
Колумбия
3:0
Завершен
Боливия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Эдмонтон Ойлерз
8:1
Завершен
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 4-й матч
14:37, 16 июня 2024Спорт

Фанатам сборной Англии захотели запретить посещение матчей Евро-2024

Английские фанаты могут не попасть на трибуны в случае плохого поведения

Фото: Michaela Stache / Reuters

Фанатов сборной Англии могут не пустить на матчи Евро-2024 за плохое поведение. Об этом сообщает inews.

Футбольная ассоциация Англии (FA) предупредила болельщиков, что в случае неподобающего поведения на улицах Германии, их билеты на матчи Евро-2024 будут аннулированы. Также агрессивных фанатов будет ждать запрет на посещение матчей внутри страны.

FA будет содействовать работе немецких правоохранителей на поединках сборной Англии — она предоставит собственную охрану и стюардов, которые буду следить за порядком. Первую игру на Евро-2024 англичане проведут сегодня, 16 июня, в 22:00 мск против сборной Сербии.

Ранее немецкая полиция предсказала нападение около 500 сербских фанатов на англичан перед матчем. Полицейские Гельзенкирхена намерены предотвратить беспорядки и перехватить агрессивно настроенных сербов. На самом матче Сербии против Англии будут дежурить более тысячи немецких правоохранителей.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор Ростовской области прокомментировал захват заложников в СИЗО

      Саммит по Украине в Швейцарии описали фразой «все уже кончено»

      Итоговый документ саммита в Швейцарии по Украине поддержали 80 стран

      С захватившими в ростовском СИЗО заложников террористами пытался поговорить местный имам

      Премьер Нидерландов выступил за участие России в саммите по Украине

      В Германии неизвестный напал на полицейских с топором

      Фанатам сборной Англии захотели запретить посещение матчей Евро-2024

      Экс-сотрудник ФСИН указал на нарушения инструкций сотрудников ростовского СИЗО

      Лидер одной из стран НАТО усомнился в единой поддержке новой декларации по Украине

      Премьер Японии пробыл на конференции по Украине 2,5 часа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше