Фанатам сборной Англии захотели запретить посещение матчей Евро-2024

Английские фанаты могут не попасть на трибуны в случае плохого поведения

Фанатов сборной Англии могут не пустить на матчи Евро-2024 за плохое поведение. Об этом сообщает inews.

Футбольная ассоциация Англии (FA) предупредила болельщиков, что в случае неподобающего поведения на улицах Германии, их билеты на матчи Евро-2024 будут аннулированы. Также агрессивных фанатов будет ждать запрет на посещение матчей внутри страны.

FA будет содействовать работе немецких правоохранителей на поединках сборной Англии — она предоставит собственную охрану и стюардов, которые буду следить за порядком. Первую игру на Евро-2024 англичане проведут сегодня, 16 июня, в 22:00 мск против сборной Сербии.

Ранее немецкая полиция предсказала нападение около 500 сербских фанатов на англичан перед матчем. Полицейские Гельзенкирхена намерены предотвратить беспорядки и перехватить агрессивно настроенных сербов. На самом матче Сербии против Англии будут дежурить более тысячи немецких правоохранителей.