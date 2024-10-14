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13:17, 14 октября 2024Ценности

Ссора Николь Кидман и Сальмы Хайек на модном показе попала на видео

Ссора актрис Николь Кидман и Сальмы Хайек на показе Balenciaga попала на видео

Кадр: Daily Mail

Ссора актрис Николь Кидман и Сальмы Хайек на показе бренда Balenciaga в рамках Недели моды в Париже попала на видео. На соответствующий ролик в TikTok обратило внимание издание Daily Mail.

Отмечается, что знаменитости стояли рядом с певицей Кэти Перри, когда их попросили позировать вместе. 58-летняя Хайек положила руку на плечо 57-летней Кидман, пытаясь заставить ее повернуться к папарацци. Но Кидман оттолкнула руку Сальмы и, по словам одного из очевидцев, сказала коллеге: «Не трогай меня».

Затем звезда фильма «Мулен Руж!» попрощалась с Перри, поцеловав ее в щеку, обменялась еще несколькими напряженными репликами с Хайек и удалилась.

Ранее в октябре дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Сандей Роуз осудили за участие в модном показе словами «жалкая на вид».

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      Карина Черных
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