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17:32, 14 октября 2024Силовые структуры

Суд оставил без изменения меру пресечения участнику нападения на офис Wildberries

В Москве суд оставил участника нападения на офис Wildberries Чичаева под арестом
СюжетСтрельба в Москве
Начало событий в новости Трое фигурантов дела о нападении на офис Wildberries признали вину

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Московский городской суд оставил без изменения меру пресечения Умару Чичаеву — участнику нападения на офис Wildberries. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Суд оставил постановление Басманного суда об избрании меры пресечения фигуранту без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Трое фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries признали вину в неповиновении полиции. Речь идет о Зурабе Эсмурзиеве, Идрисе Дакиеве и Умаре Малороеве. Мужчины признали вину и раскаялись в содеянном. По словам арестованных, они не планировали увозить из больницы бойца ММА Умара Чичаева, раненного при стрельбе около офиса Wildberries в центре Москвы. Защита одного из фигурантов объяснила его действия тем, что мужчина приехал к больнице, чтобы поддержать родственника.

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      Анна Габай
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