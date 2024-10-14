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16:26, 14 октября 2024Силовые структуры

Татарская народная партия «Возрождение» внесена в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Татарскую народную партию «Возрождение» в лист террористов

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Росфинмониторинг внес Татарскую народную партию «Возрождение» в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В августе Верховный суд Татарстана признал партию экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Там решили, что организация выступала за независимость Татарстана от России и призывала к вооруженному сопротивлению. По данным следствия, лидер «Возрождения» заявлял о подготовке группировок для осуществления подрывной деятельности внутри региона.

Ранее Росфинмониторинг внес в этот список фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) (признан экстремистским и запрещен в России).

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