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17:52, 29 июля 2024Силовые структуры

Росфинмониторинг внес фонд «Свободная Россия» в список террористов и экстремистов

Фонд «Свободная Россия» попал в список террористов и экстремистов

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) в список террористов и экстремистов. Это следует из документа на сайте ведомства.

В перечень террористов и экстремистов попали еще более 50 националистических и сепаратистских движений. Их деятельность запрещена на территории России.

Ранее Минюст включил фонд «Свободная Россия», созданный в США, в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности.

Известно, что «Свободная Россия» была создана в 2014 году группой российских эмигрантов в Вашингтоне. Фонд входит в структурное подразделение «Антироссийского сепаратистского движения» (признано экстремистским и запрещено в России).

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      Екатерина Кашурникова
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