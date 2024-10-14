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16:06, 14 октября 2024Мир

Сообщения о третьей попытке покушения на Трампа объяснили

Политолог Дудаков не исключил ошибки в интерпретации попытки покушения на Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Go Nakamura / Reuters

Задержанный за попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа мог не иметь намерений причинить вред политику, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он заметил, что спецслужбы США начали проявлять повышенную бдительность в вопросе охраны Трампа после предыдущих покушений.

«У страха глаза велики. Сейчас досматривают всех, кто может представлять хоть какую-то угрозу. Первое покушение было действительно серьезным. Второе — скорее, попыткой. В третьем случае человек мог вообще не иметь преступных намерений. Объяснение тут может быть в том, что, ввиду обилия оружия у населения США, особенно у сторонников Трампа, человек приехал на митинг с оружием просто потому, что он всегда с ним ездит», — предположил политолог.

Вместе с тем, Дудаков заметил, что политическая ситуация в США действительно крайне непростая: у Трампа значительное число оппонентов, которые хотели бы его ликвидировать, что делает повышенную бдительность секретной службы логичной и ожидаемой.

Политолог также исключил, что попытки покушений могли быть подстроены командой кандидата в президенты для набора очков избирателей.

«Первая история и правда добавила очков. Вторая уже слабо повлияла на ход гонки. Но у Трампа сейчас и так преимущество над его соперницей Камалой Харрис в вопросах общественного мнения», — добавил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее шериф американского округа Риверсайд Чад Бьянко заявил, что в Калифорнии предотвратили третью попытку покушения на Трампа. Отмечается, что злоумышленник является членом правой антиправительственной группировки.

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      Наталия Белова
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