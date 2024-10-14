Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:38, 14 октября 2024Из жизни

Учившаяся в Южной Корее россиянка рассказала о пристрастии корейцев к алкоголю

«Лента.ру»: учившаяся в Сеуле россиянка удивилась, сколько пьют корейцы

Фото: Charlotte Harrison / Unsplash

Россиянка переехала в Южную Корею по обмену и узнала о пристрастии корейцев к алкоголю. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

Маша, студентка-второкурсница из МГИМО, переехала в Сеул по программе студенческого обмена и провела там семестр. Среди вещей, которые ее сильно удивили, оказалась привычка корейцев постоянно расслабляться в барах. Учившаяся в Университете Кенхи на протяжении нескольких месяцев девушка заметила, что ее сокурсники очень много пьют — почти каждый день.

«У моего знакомого есть теория, что это связано с корейским образованием. В последнем классе школы корейцы буквально все свободное время готовятся к экзаменам. Это очень изматывает, и, когда они поступают в университет, начинается более расслабленная жизнь. За четыре года университета корейцы привыкают к алкоголю, и для них ежедневное распитие спиртного становится нормой», — рассказала Маша об отношении корейцев к алкоголю.

Материалы по теме:
«Стыдно за Родину не было» История россиянина, который уехал в Америку за мечтой, вернулся спустя 25 лет и не пожалел
«Стыдно за Родину не было»История россиянина, который уехал в Америку за мечтой, вернулся спустя 25 лет и не пожалел
22 декабря 2021
«Айтишники, убирайтесь домой» Россиянка переехала в США и узнала, почему американки не любят мужчин из России
«Айтишники, убирайтесь домой»Россиянка переехала в США и узнала, почему американки не любят мужчин из России
19 февраля 2024
«От мысли остаться в США меня бросает в дрожь» История россиянина, уехавшего учиться в Йель и мечтающего переехать оттуда
«От мысли остаться в США меня бросает в дрожь»История россиянина, уехавшего учиться в Йель и мечтающего переехать оттуда
23 апреля 2024

Еще, по словам девушки, в Южной Корее обожают караоке — специальные заведения есть буквально в каждом здании. Они состоят из небольших комнат-будок на пару человек с очень хорошей шумоизоляцией. Чтобы начать петь, нужно положить деньги в автомат.

Ранее переехавшую в США россиянку удивили бездомные в центре Сан-Франциско у офиса компании X Илона Маска. Ей показалось странным, что более опасные районы расположены ближе к центру города, а окраины, наоборот, спокойнее.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Представлены доказательства присутствия солдат США в Курской области

      Коммунальщики массово вышли косить траву в сугробах и попали на видео

      Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

      В Казахстане рассказали о состоянии Черчесова после трех поражений сборной подряд

      Виктория Боня попросила разрешения у дочери на публикацию своего откровенного видео

      Минобороны отчиталось об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ

      Товарооборот России и Китая вырос

      В России правление Зеленского сравнили с антиутопией

      ЕС введет санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет в Россию

      Боррель заявил о расколе в ЕС по одной причине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше