Учившаяся в Южной Корее россиянка рассказала о пристрастии корейцев к алкоголю

«Лента.ру»: учившаяся в Сеуле россиянка удивилась, сколько пьют корейцы

Россиянка переехала в Южную Корею по обмену и узнала о пристрастии корейцев к алкоголю. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

Маша, студентка-второкурсница из МГИМО, переехала в Сеул по программе студенческого обмена и провела там семестр. Среди вещей, которые ее сильно удивили, оказалась привычка корейцев постоянно расслабляться в барах. Учившаяся в Университете Кенхи на протяжении нескольких месяцев девушка заметила, что ее сокурсники очень много пьют — почти каждый день.

«У моего знакомого есть теория, что это связано с корейским образованием. В последнем классе школы корейцы буквально все свободное время готовятся к экзаменам. Это очень изматывает, и, когда они поступают в университет, начинается более расслабленная жизнь. За четыре года университета корейцы привыкают к алкоголю, и для них ежедневное распитие спиртного становится нормой», — рассказала Маша об отношении корейцев к алкоголю.

Еще, по словам девушки, в Южной Корее обожают караоке — специальные заведения есть буквально в каждом здании. Они состоят из небольших комнат-будок на пару человек с очень хорошей шумоизоляцией. Чтобы начать петь, нужно положить деньги в автомат.

Ранее переехавшую в США россиянку удивили бездомные в центре Сан-Франциско у офиса компании X Илона Маска. Ей показалось странным, что более опасные районы расположены ближе к центру города, а окраины, наоборот, спокойнее.