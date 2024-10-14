Украинская чиновница потратила миллионы гривен на соль и была арестована

На Украине чиновницу обвиняют в краже денег из-за дорожной соли

На Украине чиновницу обвиняют в краже денег на закупке дорожной соли. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Правоохранительные органы Украины выявили механизм кражи денег на закупке дорожной соли со стороны чиновника в администрации Киева. Сумма кражи превышает 11 миллионов гривен (25,5 миллионов рублей).

Женщине предъявлено обвинение, однако о ее задержании не сообщается. Ей грозит до пяти лет тюрьмы без права занимать определенные должности в течении трех лет.

Ранее на Украине коррупция стала причиной отказа от ремонта Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) и последующего расторжения соответствующего договора.

