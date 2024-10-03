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19:26, 3 октября 2024Бывший СССР

На Украине расторгли договор по ремонту Хмельницкой АЭС после сообщений о коррупции

«Энергоатом» отказался от ремонта Хмельницкой АЭС после сообщений о коррупции

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

После сообщений о коррупции поставщика «Энергоатом» отказался от ремонта Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) и расторг соответствующий договор. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинской государственной энергетической корпорации.

«[Из-за публикаций о] намерениях Хмельницкой АЭС восстановить фасады зданий станции по завышенным ценам информируем, что еще за неделю до их появления (...) было установлено несоответствие цен в проектной документации этой закупки», — говорится в публикации.

Отмечается, что договор с поставщиком расторгнут, а в компании проведут внутреннее расследование.

Ранее «Энергоатом» заключил контракт на проектирование и строительство защитного сооружения на Ровенской АЭС. В украинской прессе отмечалось, что решение было принято только после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в ООН об уничтожении всех теплоэлектростанций страны.

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      Глеб Палехов
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