На Украине расторгли договор по ремонту Хмельницкой АЭС после сообщений о коррупции

«Энергоатом» отказался от ремонта Хмельницкой АЭС после сообщений о коррупции

После сообщений о коррупции поставщика «Энергоатом» отказался от ремонта Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) и расторг соответствующий договор. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинской государственной энергетической корпорации.

«[Из-за публикаций о] намерениях Хмельницкой АЭС восстановить фасады зданий станции по завышенным ценам информируем, что еще за неделю до их появления (...) было установлено несоответствие цен в проектной документации этой закупки», — говорится в публикации.

Отмечается, что договор с поставщиком расторгнут, а в компании проведут внутреннее расследование.

Ранее «Энергоатом» заключил контракт на проектирование и строительство защитного сооружения на Ровенской АЭС. В украинской прессе отмечалось, что решение было принято только после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в ООН об уничтожении всех теплоэлектростанций страны.