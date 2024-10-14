Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:07, 14 октября 2024Наука и техника

В Британии сообщили о доказательствах существования инопланетян

Режиссер Холланд анонсировал скорую публикацию доказательств инопланетной жизни

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Астрономы обнаружили сигнал, потенциально являющийся доказательством существования инопланетян. Об этом в интервью изданию Daily Mail заявил британский режиссер-документалист Саймон Холланд, который прежде сотрудничал с НАСА.

Пятичасовой набор радиоимпульсов, предположительно инопланетного характера, был обнаружен неподалеку от звезды Проксима Центавра, находящейся в 4,2 световых лет от Земли.

«Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают», — сказал он. Холланд отметил, что доказательства существования инопланетян будут опубликованы через месяц, объяснив это тем, что сейчас команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда «ищет подробности».

Ранее пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени из 2671 года, назвал точную дату первого контакта человечества с инопланетной цивилизацией. По его словам, 12 ноября в Антарктиде найдут «инопланетный артефакт, содержащий загадочную болезнь».

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      На митинг Трампа пытался проникнуть вооруженный мужчина. Полиция подозревает третью попытку покушения, ФБР не согласно

      Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале ноября

      В Британии сообщили о доказательствах существования инопланетян

      Задержанный у места митинга Трампа оказался шокирован обвинениями в покушении

      В Израиле более 60 человек пострадали при ударе беспилотника «Хезболлы»

      Удар Израиля по школе в Газе привел к гибели более 20 человек

      В казахстанском городе ввели Нацгвардию после убийства подростка. Поводом для конфликта стала банка пива

      В Германии обвинили США в поддержке геноцида в секторе Газа

      Названо главное правило расставания с партнером

      Учительница четырежды изнасиловала 13-летнюю ученицу у себя дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше