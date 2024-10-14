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11:33, 14 октября 2024Бывший СССР

В ЕС Азербайджан обвинили в этнической чистке армян

Депутат Европарламента от Франции Луазо обвинила Азербайджан в этнической чистке

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Депутат Европейского парламента от Франции Натали Луазо обвинила Азербайджан в этнической чистке армян в Нагорном Карабахе. Об этом пишет News.am.

По словам евродепутата, проведение климатического саммита COP29 в Баку вызывает серьезные сомнения. «Защита планеты, конечно, важна, но проведение конференции в Баку поднимает серьезные вопросы», — заявила Луазо. Она объяснила, что власти Азербайджана массово нарушают права человека внутри страны, а также они виновны в «этнической чистке 100 тысяч армян Нагорного Карабаха».

Кроме того, Луазо обвинила Азербайджан в отказе подписывать мирное соглашение с Арменией. Она добавила, что по ее инициативе Европейский парламент может провести дебаты по проведению климатической конференции COP29 при ООН в Баку.

Мероприятие должно пройти в столице Азербайджана с 11 по 22 ноября. На саммит приглашены представители около 200 стран, в том числе Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана подписать мирное соглашение с Баку уже сейчас. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что документ может быть заключен только после полного согласования всех пунктов.

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      Сергей Болиев
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