В ЕС пожаловались на нехватку денег на производство оружия

FT: ЕС не хватает инвестиций для производства оружия и боеприпасов

Европейскому союзу (ЕС) не хватает инвестиций на производство оружия и боеприпасов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителей военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Если цель заключается в том, чтобы предоставлять достаточную поддержку Украине (...) и нарастить достаточные военные возможности для сдерживания России, нам нужно приобретать и производить в Европе намного больше и намного быстрее», — приводит издание слова генерального секретаря европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD) Яна Пая.

Авторы материала также подчеркивают, что европейские страны испытывают дефицит ресурсов, которые необходимы для производства артиллерийских снарядов. Данный факт контрастирует с заявленными целями по наращиванию вооружений. В частности, немецкий Rheinmetall планирует к 2027 году до 1,1 миллиона боеприпасов.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что страны Евросоюза не смогут полностью обеспечить Украину всем необходимым оружием, поэтому стали инвестировать в ее оборонную промышленность. Авторы материала отметили, что подобное изменение подхода Евросоюза к военной помощи Украине подчеркивает «существенные недостатки» европейского оборонного сектора в производстве оружия и боеприпасов.