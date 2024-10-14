Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:37, 14 октября 2024Мир

В ЕС пожаловались на нехватку денег на производство оружия

FT: ЕС не хватает инвестиций для производства оружия и боеприпасов

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) не хватает инвестиций на производство оружия и боеприпасов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителей военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Если цель заключается в том, чтобы предоставлять достаточную поддержку Украине (...) и нарастить достаточные военные возможности для сдерживания России, нам нужно приобретать и производить в Европе намного больше и намного быстрее», — приводит издание слова генерального секретаря европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD) Яна Пая.

Авторы материала также подчеркивают, что европейские страны испытывают дефицит ресурсов, которые необходимы для производства артиллерийских снарядов. Данный факт контрастирует с заявленными целями по наращиванию вооружений. В частности, немецкий Rheinmetall планирует к 2027 году до 1,1 миллиона боеприпасов.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что страны Евросоюза не смогут полностью обеспечить Украину всем необходимым оружием, поэтому стали инвестировать в ее оборонную промышленность. Авторы материала отметили, что подобное изменение подхода Евросоюза к военной помощи Украине подчеркивает «существенные недостатки» европейского оборонного сектора в производстве оружия и боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии высказались об отказе поставлять оружие Украине

      Мэр города решил напоить заключенных джином и лишился должности

      Армия Китая раскрыла детали учений у берегов Тайваня

      Telegram откроет офис в Казахстане

      Российская орбитальная станция получит руку-манипулятор

      МТС обязали направить три миллиарда рублей в бюджет России

      Стало известно о планах ЕС принять новый пакет санкций против России

      Российский военный рассказал о стрельбе ВСУ в спины сослуживцам

      В ЕС пожаловались на нехватку денег на производство оружия

      Полицейские задержали причастных к охоте на краснокнижных сайгаков россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше