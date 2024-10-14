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09:57, 14 октября 2024Мир

В Германии высказались об отказе поставлять оружие Украине

Дотком: отказ Германии поставлять Украине оружие станет серьезным ударом

Фото: Reuters

Отказ Германии поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) тяжелую военную технику станет серьезным ударом для Киева. Об этом заявил немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком в своем аккаунте социальной сети Х.

«Все кончено. Берлин прекращает военную помощь Киеву, поскольку ВСУ больше не в состоянии даже попытаться начать контрнаступление», — отметил предприниматель.

Дотком резюмировал, что подобный шаг со стороны Германии означает «поражение Украины в конфликте».

Ранее стало известно, что министерство обороны Германии перестало верить в возможность проведения ВСУ очередной попытки контрнаступления. Поэтому Берлин не планирует передавать Киеву новую крупную венную технику.

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      Дарья Устьянцева
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