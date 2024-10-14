В Германии высказались об отказе поставлять оружие Украине

Дотком: отказ Германии поставлять Украине оружие станет серьезным ударом

Отказ Германии поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) тяжелую военную технику станет серьезным ударом для Киева. Об этом заявил немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком в своем аккаунте социальной сети Х.

«Все кончено. Берлин прекращает военную помощь Киеву, поскольку ВСУ больше не в состоянии даже попытаться начать контрнаступление», — отметил предприниматель.

Дотком резюмировал, что подобный шаг со стороны Германии означает «поражение Украины в конфликте».

Ранее стало известно, что министерство обороны Германии перестало верить в возможность проведения ВСУ очередной попытки контрнаступления. Поэтому Берлин не планирует передавать Киеву новую крупную венную технику.