Отказ Германии поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) тяжелую военную технику станет серьезным ударом для Киева. Об этом заявил немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком в своем аккаунте социальной сети Х.
«Все кончено. Берлин прекращает военную помощь Киеву, поскольку ВСУ больше не в состоянии даже попытаться начать контрнаступление», — отметил предприниматель.
Дотком резюмировал, что подобный шаг со стороны Германии означает «поражение Украины в конфликте».
Ранее стало известно, что министерство обороны Германии перестало верить в возможность проведения ВСУ очередной попытки контрнаступления. Поэтому Берлин не планирует передавать Киеву новую крупную венную технику.