В Германии заявили об изменении отношения Запада к Зеленскому

Полковник ФРГ Тиле: на Западе изменилось отношение к Зеленскому

В Европейском союзе (ЕС) и западных государствах НАТО изменилось отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии для издания Focus.

«После того как в последние годы Запад эйфорическими заявлениями и нарративами поощрял надежды Зеленского на военную поддержку и интеграцию в НАТО и ЕС, сейчас наступает фаза разочарования», — заявил полковник в отставке.

Тиле добавил, что изменение отношений с Западом «горько для Зеленского», однако помогает «более реалистично оценить» возможные военные и политические решения.

По словам немецкого полковника, союзники Украины готовы нести бремя вооруженного конфликта лишь в ограниченной степени.

Ранее полковник Вооруженных сил США Дуглас Макгрегор предположил, что украинский лидер сбежит в Лондон по приказу западных союзников после поражения Киева.