Трое итальянских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили ранения на южном участке фронта. Об этом сообщил телеканал Rai1.
Один из пострадавших военнослужащих — Юрий Превитали — поделился, что попал под удар российского беспилотника и был ранен «под плечо». Он добавил, что атаке подверглись еще два наемника. Их имена мужчина не уточнил.
Превитали вступил в ряды ВСУ в феврале прошлого года.
Ранее в России начали составлять поименные списки иностранных наемников на Украине, которые участвуют в боях на территории Курской области. Исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что их ждет «незавидная участь».