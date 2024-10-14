В Италии сообщили о ранении трех наемников на Украине

Rai1: трое итальянских наемников были ранены на южном участке фронта на Украине

Трое итальянских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили ранения на южном участке фронта. Об этом сообщил телеканал Rai1.

Один из пострадавших военнослужащих — Юрий Превитали — поделился, что попал под удар российского беспилотника и был ранен «под плечо». Он добавил, что атаке подверглись еще два наемника. Их имена мужчина не уточнил.

Превитали вступил в ряды ВСУ в феврале прошлого года.

Ранее в России начали составлять поименные списки иностранных наемников на Украине, которые участвуют в боях на территории Курской области. Исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что их ждет «незавидная участь».