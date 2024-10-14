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01:32, 14 октября 2024Бывший СССР

В Италии сообщили о ранении трех наемников на Украине

Rai1: трое итальянских наемников были ранены на южном участке фронта на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Трое итальянских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили ранения на южном участке фронта. Об этом сообщил телеканал Rai1.

Один из пострадавших военнослужащих — Юрий Превитали — поделился, что попал под удар российского беспилотника и был ранен «под плечо». Он добавил, что атаке подверглись еще два наемника. Их имена мужчина не уточнил.

Превитали вступил в ряды ВСУ в феврале прошлого года.

Ранее в России начали составлять поименные списки иностранных наемников на Украине, которые участвуют в боях на территории Курской области. Исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что их ждет «незавидная участь».

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      Марина Совина
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