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12:33, 14 октября 2024Россия

В муфтияте Дагестана отреагировали на конфликт Кадырова с Керимовым

В муфтияте Дагестана дистанцировались от конфликта Кадырова с Керимовым

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

В конфликте между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и миллиардером, сенатором Сулейманом Керимовым должно разобраться государство. Такое мнение высказал председатель муфтията Дагестана Абдулла Салимов в Telegram.

В октябре Кадыров пригрозил Керимову, а также двум депутатам Государственной Думы кровной местью.

Салимов выступил против поспешных выводов, особенно когда речь идет о конфликте между уважаемыми людьми, как он назвал Кадырова и Керимова. «Все конфликты должны решаться компетентными структурами, а не становиться причиной раздора в обществе», — отметил он.

Представитель муфтията выразил готовность способствовать примирению, если стороны изъявят соответствующее желание.

Кадыров обвинил Керимова в подготовке покушения на него. «Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ», — сказал глава Чечни. После его слов глава Дагестана Сергей Меликов пообещал Керимову поддержку, а также поблагодарил сенатора за оказанную республике помощь.

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      Алан Босиков
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