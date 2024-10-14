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17:03, 14 октября 2024Мир

В России оценили способность Италии выступить в качестве посредника по Украине

Бордачев: РФ низко оценивает способность Италии выступить посредником по Украине

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Россия низко оценивает способность Италии выступить в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине, а также способность Рима выступать с серьезными инициативами по данному вопросу. Такое заявление сделал программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев, отвечая на вопрос «Ленты.ру».

«Мы очень низко оцениваем способность Италии выступать в качестве посредника либо в качестве автора серьезных инициатив. Мы не считаем итальянскую политику самостоятельной», — отметил эксперт на полях российско-китайской конференции клуба «Валдай» и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.

По словам Бордачева, итальянский бизнес старается остаться в России, чтобы продолжить зарабатывать, однако итальянское государство не выступает в качестве ответственного игрока. Это касается всех государств Европы, отметил он.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в июле 2025 года в стране пройдет конференция по восстановлению Украины. В качестве одной из целей мероприятия политик назвала привлечение международных игроков, которые будут способны убедить Россию вступить в переговоры.

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