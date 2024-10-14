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12:13, 14 октября 2024Бывший СССР

В России правление Зеленского сравнили с антиутопией

Посол России в Италии Парамонов: действия Зеленского имеют стилистику Оруэлла

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Действия Владимира Зеленского в международной политики имеют стилистику британского писателя Джорджа Оруэлла. Об этом заявил чрезвычайны посол России в Италии Алексей Парамонов, пишет РИА Новости.

«Мы давно уже убедились, что международная активность режима Зеленского носит поистине оруэлловский характер. Вот, к примеру, недавно он был в США, где представлял некий "план победы". Заметьте, не мира, а победы в войне! Вот уже два года он усиленно втягивает НАТО и Европейский союз, а значит и Италию, в открытый конфликт с Россией», — заявил дипломат.

Парамонов добавил, что попытки стран Запада заключить мир между Россией и Украиной не имеют ничего общего с дипломатией. По мнению посла, единственная цель этих действий это предъявить России требование о сдаче в ультимативной форме.

Ранее на Украине советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк пообещал представить украинцам «план победы» в ближайшие дни.

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      Сергей Болиев
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