В России выросла доля откладывающих деньги «на черный день»

Anderida: почти половина россиян откладывает деньги «на черный день»

Доля откладывающих деньги «на черный день» граждан России выросла до 49 процентов по сравнению с 2023 годом (42 процента). Об этом РИА Новости сообщили в компании по управлению активами Anderida Financial Group.

«Самая популярная цель накоплений — "на всякий случай, про запас", то есть мы говорим о формировании классической подушки безопасности. На нее приходится около 49 процентов», — рассказали в организации.

Утверждается, что каждый пятый россиянин назвал главной целью откладывания денег свое обеспечение в старости. 18 процентов откладывают на какую-либо дорогую покупку. Девять процентов россиян откладывают деньги на образование детей, еще четыре процента назвали другие причины.

Ранее в компании «Яков и Партнеры» и исследовательском холдинге РОМИРсообщили, что в 2024 году россияне стали чаще откладывать деньги. Доля граждан, имеющих сбережения, которых хватило бы на проживание всей семьи в течение более 6 месяцев, выросла с 21 до 32 процента.