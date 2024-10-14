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12:48, 14 октября 2024Экономика

В России заявили о росте «покупательского экстремизма» на авторынке

«К.Л. Лигал Солюшнз»: на авторынке стали появляться «особо коварные» покупатели

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В настоящее время рост так называемого «покупательского экстремизма» — один из главных трендов на российском автомобильном рынке. Об этом явлении рассказал управляющий партнер компании «К.Л. Лигал Солюшнз» Антон Киселев, его слова приводит «Автостат».

Он уточнил, что речь идет об «особо коварных» россиянах, которые специально приобретают автомобили с недостатками. Это необходимо для того, чтобы потом через суд вытребовать себе денежную компенсацию с автодилера. Эксперт напомнил, что в случае признания судом оснований для расторжения договора и нежелания продавца признать обоснованность претензий покупателя, истец вправе потребовать один процент от стоимости купленного автомобиля за каждый день с того дня, как его требования не были удовлетворены.

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Киселев заявил, что речь может идти о существенных выплатах. Так, при стоимости автомобиля в 5-7 миллионов рублей истец может претендовать на ежедневную компенсацию в размере 50-70 тысяч. «Покупательский экстремизм» же, по словам аналитика, проявляется в том, что потребитель, согласно действующему российскому законодательству, при возврате машины вправе потребовать возврат большей суммы — в соответствии с ценой приобретенного автомобиля на момент расторжения договора.

Ранее клинический психолог Артем Тараянц рекомендовал россиянам упоминать в разговоре с продавцом технические и иного рода недостатки планируемой к покупке машины. Эта стратегия, как уточнил эксперт, поможет уговорить дилера (или частного владельца) предоставить скидку на желаемый автомобиль. Кроме того, можно указать на аналогичные предложения за более низкую цену. Все это, по его мнению, поможет выторговать себе дисконт.

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