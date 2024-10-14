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15:07, 14 октября 2024Силовые структуры

В российском городе мужчина выстрелил в выходившего из колонии осужденного

В Казани мужчина выстрелил в выходившего из колонии №2 осужденного

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Производственной улице в Казани мужчина выстрелил из вышедшего из исправительной колонии №2 (ИК-2) осужденного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, ЧП произошло днем 14 октября. Мужчина поджидал отбывшего свой срок наказания осужденного и выстрелил в него из травматического оружия при выходе из ИК. Пострадавший госпитализирован.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к семи годам колонии строгого режима 56-летнего жителя Домодедово, который в ходе конфликта выстрелил в водителя скорой из сигнального пистолета. Водитель не выжил.

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      Анна Габай
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