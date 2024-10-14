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13:19, 14 октября 2024Россия

В российском городе риелтор назвал убийцей участника СВО

Ura.ru: в Тюмени риелтор назвал участника СВО убийцей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Тюмени риелтор назвал убийцей участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказала жена бойца, передает Ura.ru.

Женщина рассказала, что ищет квартиру для их семьи. «Мне позвонил риелтор, мы мило беседовали. Когда он спросил про моего молодого человека, я сказала, что он находится на СВО. На что мне заявили, что мой муж — убийца», — пояснила она.

Девушка предоставила скриншот переписки с сотрудником. Отмечается, что фамилия и имя ее собеседника совпадают с именем и фамилией тюменца, которого в 2022 году осудили за фейки о Российской армии.

До этого сообщалось, что глухого участника СВО оправили на штурм Авдеевки. Его супруга заявила, что военный пропал на второй месяц службы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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