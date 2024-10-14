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10:59, 14 октября 2024Россия

В РПЦ высказались о целях СВО

Священник РПЦ сравнил действия военных на СВО с работой врача-хирурга

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В РПЦ назвали цели специальной военной операции (СВО) на Украине и сравнили действия военных с работой врача-хирурга. С таким заявлением в эфире телеканала «Спас» выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Отвечая на вопрос ведущего, есть ли какие-то глубинные цели и смыслы у СВО, священник заявил, что события схожи с врачеванием — «нужно сделать, хотя и больно».

«Когда врач берет в руки нож и начинает резать брюшину человеку, с одной стороны, это может рассматриваться как кровопролитие, но с другой — врач, понимает, что он должен разрезать, видит, какая зараза и какое безумие вошло в сердце русского народа, должен изъять что-то (...), а потом бережно зашить», — обозначил митрополит.

Ранее патриарх Кирилл назвал главной задачей России победить силы зла. В частности, он предложил мобилизовать церковь, «чтобы творить молитву за власти и военнослужащих, а также для того, чтобы находиться на переднем крае».

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      Елена Торубарова
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