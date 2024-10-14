В Великобритании раскрыли замысел поездок Зеленского в Европу

Меркурис: Зеленский намерен добиться гарантий от ЕС после отмены «Рамштайна»

Срочность поездки президента Украины Владимира Зеленского в Европу после отмены встречи в формате «Рамштайн» объясняется его намерением добиться гарантий от Европейского союза (ЕС) по вступлению в объединение. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Встреча на базе Рамштайн строилась как решающая, на ней Зеленский собирался снова представить свой "план победы". Теперь она не состоится (...) Зеленский провалился, представляя свой план американцам, поэтому теперь он ездит по Европе и пытается заставить европейцев взять на себя ответственность», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, украинский лидер своей поездкой «намеревался получить гарантии» по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз. Однако, как утверждает аналитик, многие страны ЕС «открыто выразили скептицизм» по отношению к этой идее.

Ранее телеканал ZDF сообщил, что встреча в формате «Рамштайн», которая ранее была перенесена на неопределенный срок, в ближайшее время не состоится. Изначально планировалось, что саммит глав США, Великобритании, Франции и Германии пройдет 12 октября. Позднее правительство ФРГ заявило об отмене встречи.