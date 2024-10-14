В Якутии приступили к тушению крупного пожара

МЧС: спасатели тушат крупный пожар в Якутии, открытое горение ликвидировано

Сотрудники МЧС России приступили к тушению крупного пожара в Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Утверждается, что в якутском селе Капитоновка продолжает гореть склад цеха по производству сендвич-панелей. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров.

Точной информации о пострадавших в результате возгорания на данный момент нет. На месте работают 40 спасателей и девять единиц техники.

Ранее в Феодосии большинство эвакуированных из-за возгорания на нефтебазе жителей вернулось домой. «Вчера эвакуированные жители активно возвращались в свои дома. К 20 часам вечера в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек», — написал глава города Игорь Ткаченко.