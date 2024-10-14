Верховный суд подтвердил увольнение судьи за мат в общении с коллегами

В Ижевске судья лишена полномочий за мат и близкие отношения с адвокатом

Верховный суд подтвердил увольнение судьи из Ижевска Александры Хиталенко за мат в общении с коллегами. Об этом сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ).

По данным агентства, судья лишена полномочий за нарушение этических норм, которое выразилось в тесных внепроцессуальных отношениях с одним из адвокатов, с которым совместно проживала. Она рекламировала его потенциальным клиентам и передавала им его номер телефона. Также она провела у себя дома консультацию гостье, на которой вместе с адвокатом разъяснила правовые вопросы и судебную практику, связанную с рассмотрением конкретного дела. В отношении мужчины правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»), а их гостью признали потерпевшей. Кроме того, установлено, что в разговоре с адвокатом судья обсуждала постановление своего коллеги по одному из его дел, при этом нецензурно выражаясь.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России подозревает председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матету в хищении у бизнесмена почти 25 миллионов рублей, 700 тысяч евро и попытке похитить еще 80 тысяч долларов.

